Происшествия

В Порхове сгорела детская коляска, а в Пскове - мусорный контейнер

В Порхове 3 августа сгорела детская коляска. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 15.01 поступила информации о возгорании коляски на набережной Александра Невского.

Сгорела коляска, огнем повреждена входная дверь на площади 1,5 кв. метра. Причина пожара, по предварительным данным, - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Сумма ущерба устанавливается.

В Пскове в 18.57 на улице Красноармейской горел пластиковый мусорный контейнер 1,5 на 1 метр. Причина пожара, по предварительным данным, - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 20.22 в деревне Загорицы (Псковский район) на улице Лесной в двухэтажном жилом доме 15 на 16 метров произошел пожар. В подвале 2 на 3 метра закопчена стена на площади 2 кв. метра. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание в проводке розетки. Спасены жилой дом и два автомобиля. В течение 40 минут на месте пожара работало звено газодымозащиты.