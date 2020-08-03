Происшествия

Росгвардейцы задержали желавшего приодеться в Дедовичах в 2 часа ночи

Сегодня в Дедовичах сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Дедовическое» задержали гражданина, который пытался совершить кражу из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, около 2 часов экипажу группы задержания поступила информация, что в магазине на улице Коммунаров сработала охранная сигнализация.

Прибыв на место происшествия через 2 минуты, росгвардейцы обнаружили следы проникновения – разбитое стекло в двери. В магазине сотрудники Росгвардии задержали неизвестного гражданина, который совершал кражу одежды и другого имущества.

Им оказался 30-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.