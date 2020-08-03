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Три фальшивые купюры обнаружили в кассовой выручке в Пскове

Три фальшивые купюры обнаружили в кассовой выручке в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Утром 3 августа в отдел полиции №2 УМВД России по городу Пскову обратилась заведующая кассой финанского учреждения на Октябрьском проспекте. Она рассказала стражам порядка, что обнаружила сразу три фальшивые купюры: фальшивую 1000 рублей в выручке за 1 августа, банкноту номиналом 5000 рублей с признаками подделки удалось изъять из выручки за 2 августа, еще одна поддельная 1000 купюра попала в кассу 3 августа. Установлено, что в финансовое учреждение фальшивки попали вместе с выручками магазинов, расположенных на Завеличье и в центре Пскова.

Полицией возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного часть 1 статьи 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Расследование продолжается.