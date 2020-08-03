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Росприроднадзор проверит колонию в Середке из-за разлива мазута

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило в прокуратуру Псковской области документы на согласование внеплановой проверки ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Поводом для инициирования мер реагирования послужила информация о разливе мазута на территории мазутохранилища колонии, поступившая в управление из комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Росприроднадзора.

Фото: Росприроднадзор

В ходе оперативного рейда, проведенного государственными инспекторами управления днем 3 августа, было установлено, что на прилегающий с севера от исправительной колонии участок, произошел разлив нефтепродуктов. Ориентировочно площадь загрязнения составляет 0,25 га. По предварительной информации разлив произошел в результате повреждения резервуара для хранения мазутного топлива.

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В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Уточняется объем нефтепродуктов, поступивших в окружающую среду. Ситуация находится на особом контроле руководства Управления. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования в соответствии с природоохранным законодательством.