Происшествия

Великолукский бомж пытался похитить иномарку и сдать ее в пункт приема металла

В Великих Луках бомж пытался украсть иномарку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В полиции отметили, что происшествие произошло 3 августа. «Фольксваген Пассат» был припаркован у жилого дома по улице Пушкина в Великих Луках. Проезжающие мимо сотрудники ГИБДД заметили, что в машине находится человек, а стекло задней двери иномарки разбито. Выяснилось, что, проникнув через стекло в автомобиль, великолучанин не похитил хранящееся в машине имущество, но успел начать разбирать рулевую колонку. Стражам порядка мужчина пояснил, что хотел завести машину и сдать ее в ближайший пункт приема металла.

Владельцем «Фольксвагена» оказался 43-летний великолучанин, он обратился в полицию с заявлением о краже имущества. Возбуждено уголовное дело.