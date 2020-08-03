Происшествия

В деревне Лухново в Псковском районе сгорело здание школы

В деревне Лухново в Псковском районе сгорело здание бывшей школы. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области, 5 августа в 04.52 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения по адресу: Псковский район, Писковичская волость, д. Лухново.

Для ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 18 человек.

По информации из других источников, выгорел второй этаж здания. Вероятной причиной пожара может быть короткое замыкание проводки.

Здание не эксплуатировалось и ранее выставлялось на торги.