Происшествия

Великолучанка доверилась мошенникам и потеряла почти 340 тысяч рублей

Крупной суммы лишились жители Псковской области после общения с мошенниками. За сутки сообщения о дистанционных кражах поступили в полицию Великих Лук, Себежа и Гдовского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

Звонившие неизвестные представились сотрудниками службы безопасности известного банка и сообщили собеседникам, что с их денежных средств пытаются незаконно списать денежные средства, а чтобы приостановить транзакцию необходимо назвать ключ из смс-сообщения. После общения с лжебанкирами великолучанка, 1989 года рождения, лишилась 339 тысяч рублей, 48-летняя жительница поселка Сосновый Бор Себежского района 140 тысяч рублей, а 26-летний мужчина из Гдовского района перевел мошенникам 80 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.