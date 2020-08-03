Происшествия

В Псковской области на госгранице задержаны 29 нарушителей ограничительных мер

В Себежском районе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в период с 27 июля по 2 августа текущего года неоднократно выявлялись случаи, когда иностранные граждане въезжали в Россию с нарушением установленных законодательством РФ правил.

Так, в указанный период, на российско-белорусском участке госграницы задержаны 29 нарушителей режима, из которых 25 являются гражданами Республики Беларусь, 3 – выходцы из Азербайджана и 1 - из Молдовы. Иностранцы следовали в Российскую Федерацию в нарушение установленных правительством РФ ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Все задержанные привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 58 000 рублей.

В действиях одного из задержанных граждан Беларуси усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322. 1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В настоящее время в отношении задержанного отделом дознания Пограничного управления ведутся следственные действия.