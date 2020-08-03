Происшествия

Псковские пограничники выявили груз с 10 тоннами контрафактного мяса

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли незаконный ввоз на территорию России двух партий животноводческой продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, вблизи населенного пункта Лобок, пограничники остановили для проверки грузовой автомобиль марки «Вольво» под управлением 37-летнего гражданина Российской Федерации. В результате осмотра транспортного средства сотрудниками пограничного органа выявлена партия мясной продукции неизвестного происхождения, которая была незаконно ввезена в Россию с территории Республики Беларусь. Как выяснилось в ходе проверки, товарно-сопроводительных документов, а также ветеринарного сертификата на груз у водителя при себе не оказалось.

Весь незаконно перевозимый груз общим весом 10 000 кг был изъят и направлен в таможенный орган для проведения экспертизы.

Немногим позже, в районе населенного пункта Лобок псковские пограничники задержали еще одно транспортное средство марки «Форд», внутри которого обнаружили порядка 300 килограмм колбасных изделий, перевозимых в антисанитарных условиях. Установить происхождение мяса не удалось, поскольку, как и в первом случае, товарно-сопроводительные накладные и ветеринарные сертификаты на груз отсутствовали. Выявленный груз передан сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

По итогам проведенных экспертиз и проверочных мероприятий, будет принято соответствующее правовое решение.