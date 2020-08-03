Происшествия

В сочинском поселке медведи загрызли 11-летнего мальчика

Два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли 11-летнего мальчика, подошедшего через незапертую калитку ограждения к их вольеру. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Кубани.

По данным правоохранителей, трагедия произошла на земельном участке, который арендует одна из местных коммерческих организаций. Ее руководство установило на территории фирмы вольер, в котором содержались два диких медведя.

Вечером 4 августа неподалеку у реки гулял 11-летний школьник с друзьями. Ребенку стало любопытно, и он решил поближе рассмотреть медведей. Он зашел на частную территорию, подошел к вольеру и проник через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения внутрь клетки.

Хищники тут же напали на мальчика и растерзали его. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшим врачам оставалось лишь констатировать, что школьник скончался, - медведи загрызли ребенка насмерть.

В СК РФ по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», фигурантов пока нет. Прокуратура Краснодарского края взяла расследование на свой контроль.

Следователи заявили, что после случившегося медведей застрелили по распоряжению сотрудников правоохранительных органов - у криминалистов не было возможности безопасно достать тело ребенка из вольера.

Как сообщила «Газете.Ru» адвокат Анна Бутырина, ответственность за смерть ребенка должны понести хозяева вольера. «В первую очередь их можно обвинить по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Наказанием по факту произошедшего может стать либо штраф в размере до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до шести лет», - рассказала юрист.

Тем временем глава Сочи Алексей Копайгородский поручил в срочном порядке проверить все объекты отдыха, включая «пикниковые поляны». По его словам, там, где принимают туристов, хищных животных быть не должно.

«На территории Сочи недопустимо нахождение хищных животных в частных владениях, которые принимают посетителей и туристов. Все подобные мини-зоопарки, клетки и вольеры должны быть закрыты. Они не могут обеспечить безопасность наших с вами детей», - заявил мэр.