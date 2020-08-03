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В Псковской области на начальника пожарной части завели уголовное дело за просьбу поделиться премией

В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий начальником пожарной части. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

28 июля 2020 года третьим отделом по расследованию особо важных дел областного следственного управления СК РФ по материалам проверки, проведенной сотрудниками регионального управления ФСБ России совместно с отделом по вопросам противодействия коррупции управления оперативного реагирования, организации взаимодействия и координации деятельности территориальных органов МЧС России по Приволжскому федеральному округу Главного управления МЧС России по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий начальником одного из подразделений пожарной части ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» при исполнении служебных обязанностей.

Из материалов уголовного дела следует что, используя свое служебное положение, подозреваемый высказал своим подчиненным по службе сотрудникам незаконное требование о передаче ему части единовременной денежной премии по итогам работы в 2019 году. Потерпевшие, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий по службе, выполнили его незаконные требования и передали ему денежные средства в сумме более 60 000 рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению.

Следователи следственного управления совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России 5 августа текущего года провели более 10 обысков в городе Пскове и Пушкинских Горах. В том числе обыски проведены по месту жительства подозреваемого, в его рабочем кабинете и автомобиле, по месту жительства иных сотрудников Главного управления МЧС России по Псковской области и в служебных кабинетах ведомства. Изъяты денежные средства и документация, имеющая значение для выяснения обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.