Происшествия

Псковича с признаками наркотического опьянения задержали в Овсище

В ходе совместных с оперативниками УКОН регионального управления МВД России профилактических мероприятий на территории района Овсище сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Псковской области задержали псковича с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ходе досмотра у гражданина обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом, который направлен для проведения экспертизы.

По данному факту проводится проверка.