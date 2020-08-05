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Псковича с признаками наркотического опьянения задержали в Овсище

06.08.2020 10:13|ПсковКомментариев: 0

В ходе совместных с оперативниками УКОН регионального управления МВД России профилактических мероприятий на территории района Овсище сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Псковской области задержали псковича с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. 

В ходе досмотра у гражданина обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом, который направлен для проведения экспертизы.

По данному факту проводится проверка.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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