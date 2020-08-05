Происшествия

12 плиток шоколада украл мужчина из псковского магазина

Росгвардейцы задержали мужчину, укравшего 12 плиток шоколада из псковского магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной Росгвардии.

5 августа около 19.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Октябрьском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 28-летнего мужчину, который похитил из торгового зала 12 плиток шоколада.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.