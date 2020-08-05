Происшествия

Более 45 человек погибли на пожарах в Псковской области с начала года

В Псковской области за прошедшие семь месяцев на пожарах погибли 46 человек, среди них - один ребенок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Также в числе погибших 22 пенсионера, 18 людей без определенного рода деятельности, 4 рабочих и 1 инвалид. Травмы на пожарах получили 33 человека.

Всего было зарегистрировано 3515 пожаров, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 36 млн 205 тысяч рублей.

Среди причин пожаров в регионе числятся такие, как неосторожное обращение с огнем - 3073, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 182, нарушение правил устройства и эксплуатации печи - 148, поджоги - 62. При этом 33 возгорания произошли на транспорте, а 17 причин указаны как иные.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 997 пожаров, которые причинили материальный ущерб в размере 8 млн 338 тысяч рублей. Погибло 17 человек.

В сельской местности произошло 2518 пожаров, материальный ущерб от которых составил 27 млн 867 тысяч рублей. Там погибли 29 человек, из них 5 человек в нетрезвом виде.

В жилом секторе было зарегистрировано 949 пожаров, которые нанесли материальный ущерб на сумму 29 млн 261 тысяч рублей.

Основными причинами пожаров в жилом секторе стали: неосторожное обращение с огнем (588), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (153), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (139) и поджоги (46).

За семь месяцев на территории Псковской области пожары уничтожили 433 строения и 18 единиц автотранспорта.

За этот период времени пожарные спасли 269 человек, материальные ценности на сумму 112 млн 824 тысячи рублей, 687 строений и 19 транспортных средств.