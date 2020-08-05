Происшествия

За решетку может отправиться житель Неелово, ударивший сожительницу бутылкой водки

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт в отношении 38-летнего местного жителя, который в ходе ссоры причинил телесные повреждения своей сожительнице.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе дознания установлено, что 21 января 2020 года в ночное время мужчина, проснувшись в квартире по месту своего жительства в деревне Неелово Псковского района, устроил скандал своей сожительнице, с которой ранее употреблял спиртные напитки. Как выяснилось, мужчина посчитал, что она уходила из дома, пока он спал.

В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшей два удара ногой в область живота, а потом ударил ее бутылкой водки по голове, причинив легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция ст. 115 ч. 2 п. «в» УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.