Происшествия

8 евроконтейнеров для ТКО сгорели в Пскове с начала августа

С начала августа в Пскове сгорели 8 пластиковых евроконтейнеров для ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Экопром».

Огонь уничтожил три бака на контейнерной площадке ул. Гоголя, 7, которыми пользовались жители многоквартирных домов №№ 7, 7Б, 9 по ул. Гоголя и дома № 15 по Октябрьскому проспекту.

Сожжен один из трех контейнеров, установленных на площадке по ул. Красноармейская, 15, которая предназначена для пользования жителей многоэтажки, расположенной по указанному адресу.

Также сгорела контейнерная площадка с четырьмя емкостями для ТКО на ул. Коммунальной, которой пользовались жители многоквартирных домов №№ 14,14А,16,16А по ул. Коммунальной.