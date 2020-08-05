Происшествия

Новый вид мошенничества: псковичам пишут девушки с «зоны»

В социальной сети «Вконтакте» появился новый вид мошенничества: псковичам приходит сообщение от девушки, которая, якобы, сидит в тюрьме и предлагает за деньги нарисовать портрет. Об этом сообщает «МК в Пскове».

Подобное письмо пришло жителю областного центра от некой Ксении Караваевой. Она рассказала, что отбывает наказание в местах не столь отдаленных, поэтому испытывает определенные трудности в финансовом плане.

«Обыденные вещи на воле, такие как чай с вкусняшкой, тут как за праздник. Если будет желание помочь, будем очень рады с девчонками», - говорится в сообщении.

Девушка просит перевести ей 50 - 100 рублей, а в благодарность предлагает нарисовать портрет карандашом.

В действительности такие сообщения рассылают мошенники, которые хотят нажиться на доверчивых гражданах.