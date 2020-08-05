Происшествия

Две фальшивые купюры обнаружены в финансовых учреждениях Пскова

5 августа в финансовых учреждениях Пскова были обнаружены две фальшивые купюры номиналом 1000 рублей и 5000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В первом случае установлено, что в финансовое учреждение фальшивка поступила из другого финансового учреждения города Пскова. Полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» УК РФ. Расследование продолжается.

А во втором случае купюра поступила в выручке АЗС Порхова. По данному факту проводится проверка.