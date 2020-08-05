Происшествия

Жительница Гдовского района выстрелила в голову сожителю из охотничьего ружья

В Гдовском районе местная жительница привлечена к уголовной ответственности за убийство сожителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной прокуратуре.

В суде установлено, что в конце сентября 2019 года жительница деревни Гашково, распивая спиртные напитки со своим сожителем, в ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, выхватила из его рук охотничье двуствольное ружье и выстрелила в голову мужчине. В результате мужчина получил сквозное огнестрельное ранение головы и шеи, он скончался на месте происшествия.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Отбывать наказание осужденной предстоит в исправительной колонии строгого режима.