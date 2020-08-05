Происшествия

Восемь молдаван задержали пограничники в Себежском районе

Восемь граждан Молдовы задержали пограничники вблизи деревни Клинково в Себежском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иностранцы пытались незаконно въехать на территорию России по лесным и проселочным дорогам - в обход мест несения службы пограничников. Все задержанные знали, что в стране действуют ограничительные меры в связи с противодействием распространения коронавирусной инфекции, а также о порядке и правилах пересечения госграницы России для граждан Молдовы.

Задержанные пояснили, что собирались работать на строительных и иных объектах московского региона и Ленинградской области.

За совершенное правонарушение иностранцев привлекли к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 18.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 14 000 рублей.