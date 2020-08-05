Происшествия

Великолучанин предстанет перед судом за половую связь с 15-летней

Великолукская девочка в возрасте 15 лет родила ребенка от возлюбленного, с которым познакомилась на сайте знакомств. Теперь ее молодому человеку грозит тюремный срок за половую связь с не достигшей возраста 16 лет девочкой.

При этом в следственном комитете отметили, что 19-летний фигурант изначально не догадывался о возрасте девочки. Её реальный возраст молодой человек узнал только тогда, когда съехался с возлюбленной и посмотрел ее паспорт.

Юному великолучанину грозит до четырех лет лишения свободы. Подробности читайте в материале «МК в Пскове».