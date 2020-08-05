Происшествия

Гдовский молокозавод обокрали охотники за металлоломом

Неизвестные с помощью трактора украли шесть металлических балок с территории молочного завода в Гдове. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источника, близкого к правоохранительным органам.

Похищенные металлические балки были конструктивной частью разобранного ангара на улице Вокзальной, 27. Представитель завода предполагает, что кражу совершили в период с 26 по 30 июля.

Причиненный ущерб в настоящее время устанавливается. Правоохранительные органы не исключают, что металлические конструкции могли быть сданы в пункты приема металлолома.

Виновные лица в настоящий момент не установлены, ведутся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В действия подозреваемых усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Максимальное наказание - 6 лет лишения свободы.