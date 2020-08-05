Происшествия

Гдович тайно перевел деньги приятеля на счет подруги

27-летний житель поселка Смуравьево-2 Гдовского района украл с банковской карты приятеля 8 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

Ранее судимый молодой человек в конце июля украл деньги потерпевшего, используя на его мобильном телефоне сервис «Мобильный банк». При этом деньги он перевел на счет своей подруги. Кражу злоумышленник совершил, отдыхая в городе Гдове.

Уголовное дело было возбуждено 5 августа. Вору уже предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).