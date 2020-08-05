Происшествия

Пропитанный мазутом грунт вынут в Середке и увезут на утилизацию

ФСИН определила подрядчика для выемки пропитанного мазутом грунта у исправительной колонии в Середке, где 3 августа произошел разлив 10 тонн горючего. Вынутый грунт будет увезен на утилизацию. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона.

«Хотя территория разлива относится к компетенции федеральных органов власти, мы сразу же взяли ситуацию на контроль, - отметил глава региона. - В настоящий момент создана межведомственная рабочая группа. В данном вопросе разбираются представители природоохранной прокуратуры, МЧС, ФСИН и представители администрации Псковской области. Главное, в чем мы удостоверились: разлив не распространяется и не угрожает соседним водоемам».

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Ранее Псковская Лента Новостей со ссылкой на Росприроднадзор сообщала, что площадь загрязнения предварительно составляет 0,25 га. Разлив мазута произошел в результате повреждения хранилища на территории колонии.