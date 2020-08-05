Происшествия

Продукты, косметику и одежду пыталась похитить псковичка из магазина на Рижском проспекте

Срабатывание кнопки тревожной сигнализации и выезд сотрудников Росгвардии помешал женщине обокрасть магазин на Рижском проспекте. Она пыталась похитить из торгового зала продукты питания, косметику и одежду.

«Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Подозреваемую задержали и передали сотрудникам полиции.