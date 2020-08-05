Происшествия

Прекращен поиск живых людей под завалами после взрыва в Бейруте

Российская группировка МЧС свернула поиски тех, кто мог остаться живым под завалами в ливанской столице Бейруте.

«Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами», – приводит ТАСС слова представителя МЧС.

Спасатели из России прибыли в ближневосточную столицу 5 августа, на следующий день после того, как в порту Бейрута прозвучали взрывы. В результате происшествия, вызванного сварочными работами, в портовом складе рванула пиротехника. После чего произошла детонация почти трех тысяч тонн аммиачной селитры. Она попала в порт в 2013 году с судна, принадлежавшего российскому бизнесмену. В результате взрыва погибли 158 человек. Шесть тысяч человек были ранены, триста тысяч жителей прилегавшего в порту района остались без крыши над головой.

Члены российской миссии за время спасательной работе извлекли из-под завалов тела шести человек.