Происшествия

До трех лет тюрьмы грозит жителю гдовской деревни за фиктивную регистрацию украинки

32-летний житель Гдовского района проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина фиктивно зарегистрировал в доме в деревне Поличино гражданку Украины. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Санкция вменяемой псковичу статьи предусматривает штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.