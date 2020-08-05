Происшествия

Бежаницкого пенсионера отправили в тюрьму за хранение марихуаны

63-летнего жителя Бежаницкого района осудили к лишению свободы за хранение марихуаны, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

В августе 2019 года возле одного из домов в Бежаницах пенсионер заметил куст конопли, который в последствии сорвал, высушил и измельчил листья растения для своего потребления. Измельченную и высушенную марихуану весом 38 грамм осужденный хранил в своем доме.

Суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.