Происшествия

Пскович украл кассеты для бритвы из магазина на улице Коммунальной

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, укравшего из магазина кассеты для бритвенных станков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной Росгвардии.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Коммунальной, поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего псковича, который похитил из торгового зала кассеты для бритвенных станков общей стоимостью 4000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.