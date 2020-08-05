Происшествия

Опочанин приговорен к 7 годам лишения свободы за поджог ВАЗа и покушение на убийство

Прокурором Опочецкого района поддержано государственное обвинение в отношении жителя Опочецкого района в связи с совершением им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе судебного заседания установлено, что подсудимый в связи с возникшим чувством ревности к своей бывшей сожительнице, проживающей совместно с потерпевшим, осуществил поджог автомобиля последнего и покушение на убийство.

В конце октября 2019 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения с помощью бензина поджег автомобиль ВАЗ-21099, принадлежащий потерпевшему, в результате чего автомобиль был уничтожен.

Также подсудимый в конце ноябре 2019 года, вооружившись гладкоствольным огнестрельным оружием 28 калибра, зарядил его патроном, снаряженным дробью, подошел к дому потерпевшего и, дождавшись, пока тот выйдет из дома, выстрелил ему в спину.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, по совокупности приговоров суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.