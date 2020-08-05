Происшествия

Судебные приставы арестовали «Форд» псковича за долги

Принадлежащий псковичу «Форд Фокус» судебные приставы арестовали в счет погашения задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В отношении гражданина у судебного пристава ОСП Псковского района на исполнении находится два производства о взыскании около 400 тысяч рублей задолженности перед юридическим лицом.

Оплачивать свои долги гражданин не спешил. Меры в виде запрета на регистрационные действия с квартирой и автомобилем на него не подействовали, как и обращение на счета должника.

Поэтому было принято решение об аресте автомобиля «Форд Фокус». Автотранспортное средство было арестовано и увезено на эвакуаторе. В случае погашения должником долговых обязательств в течение 10 дней, автомобиль будет возвращен хозяину. Если должник не сможет рассчитаться по долгам, автомобиль будет передан на реализацию.