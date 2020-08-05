Происшествия

Уголовное дело возбуждено в Опочке по факту кражи крупной суммы денег из грузовика

Прокурором Опочецкого района признано законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что в середине июля неустановленный незаконно проник в грузовой тягач, припаркованный у кафе «Фортуна» в Опочке, откуда тайно похитил имущество на сумму 9250 рублей и денежные средства в сумме 4500 долларов США. Общий ущерб от кражи составил 319 500 рублей, что является крупным размером.

Следственным органом МО МВД России «Опочецкий» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по данному факту прокурором района признано законным и обоснованным. Ход производства дознания находится на контроле прокурора района.