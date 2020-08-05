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Происшествия

Опочецкого бухгалтера приговорили к исправительным работам за присвоение служебных средств

10.08.2020 20:44|ПсковКомментариев: 0

Прокурором Опочецкого района поддержано государственное обвинение в отношении жительницы Опочки в связи с совершением ей преступления, предусмотренного ч.1 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе судебного заседания установлено, что в период с октября 2019 года по январь 2020 года подсудимая, занимая на основании трудового договора должность бухгалтера АО «Псковский молочный комбинат», и являясь материально ответственным лицом, действуя умышленно с корыстной целью, имея непосредственный доступ к денежным средствам организации, вверенным ей в соответствии с занимаемой должностью, находясь на своем рабочем месте, обратила вверенные ей денежные средства на общую сумму 20 683 рубля 40 копеек в свою пользу против воли собственника, изъяв наличные денежные средства из кассы предприятия, совершив их хищение путем присвоения.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, учитывая полное возмещение ущерба, суд назначил виновной наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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