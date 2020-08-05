Происшествия

Псковичи опасаются взрыва газа из-за асоциального соседа-инвалида

Жители дома № 9 на улице Алтаева в Пскове опасаются взрыва бытового газа из-за проживающего в квартире на пятом этаже злоупотребляющего алкоголем инвалида.

Ранее в этой квартире произошел пожар, в результате которого выгорела комната. Отравление угарным газом получили инвалид и его сожительница, которым оказали помощь в Псковской областной больнице. Общественный резонанс среди общественности вызвало то, что пара добиралась до дома якобы ползком.

Подробности этой истории читайте на сайте «МК в Пскове».