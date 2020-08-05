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В Псковской области задержан начальник пожарной части, покусившийся на чужую премию

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, при оперативной поддержке сотрудников управления ФСБ России по Псковской области, продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления, в совершении указанного преступления подозревается начальник 27 пожарно-спасательной части ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области».

Как следует из материалов уголовного дела, он, используя свое служебное положение, высказал своим подчиненным по службе сотрудникам незаконное требование о передаче ему части единовременной денежной премии по итогам работы в 2019 году. Потерпевшие, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий по службе, выполнили его незаконные требования и передали ему денежные средства в сумме 63 500 рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению.

В ходе первоначальных следственных действий, следователи следственного управления, совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России, провели более 10 обысков по месту жительства подозреваемого, в его рабочем кабинете и автомобиле, изъяли денежные средства и документацию, имеющую значение для выяснения обстоятельств совершенного преступления.

10 августа подозреваемый был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения указанному должностному лицу.

Расследование уголовного дела продолжается.