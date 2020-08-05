Псковичи случайно подстрелили из лука отдыхающего на берегу Чудского озера

Компания псковичей случайно подстрелила из лука отдыхающего на берегу Чудского озера. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.
Инцидент произошел в деревне Спицино Гдовского района днем 9 августа. В результате устроенных на берегу стрельбищ стрела перелетела кусты и залетела на базу отдыха «Чудское подворье», где впилась в спину 39-летнему постояльцу - жителю Москвы.
Мужчина жив, стрела задела только мягкие ткани. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.