Происшествия

Вандалы атакуют готовящийся к открытию великолукский динопарк

Вандалы повредили ограждение, установленное вокруг интерактивной выставки с динозаврами в парке культуры и отдыха Великих Лук. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».



Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки», «ВКонтакте»

Руководитель инвестиционной компании «АИК», которая осуществляет реконструкцию великолукского парка, Александр Терентьев рассказал Псковской Ленте Новостей, что от рук вандалов пострадало строительное ограждение. «Его рвут уже не первый раз, приходится постоянно восстанавливать», - отметил он.

«Рвут строительную сетку, чтобы лучше все рассмотреть, просунуть голову или чтобы пройти. Таких дырок по периметру уже очень много. Люди пролезали и над сеткой, и под сеткой. Причем искренне недоумевали, когда охрана просила их все-таки покинуть строительную площадку. А сейчас это действительно строительная площадка, поскольку здесь все еще ведутся работы. Некоторые даже забирались на фигуры динозавров, хотя они для этого не предназначены», - поделился Александр Терентьев.

Он подчеркнул, что в скором времени строительное ограждение будет заменено на постоянное, эти работы уже активно ведутся. «Над решением поработали дизайнеры и, на мой взгляд, получилось классно. Поставлены металлические блоки, обшитые искусственным самшитом. Проемы между этими блоками будут зашиваться доской (сейчас она окрашивается в нужный цвет). Таким образом, это будет комбинированный забор - дерево с металлом, внешней похожий на живую изгородь», - рассказал руководитель инвесткомпании.

По его словам, в последующем и каждая инсталляционная площадка с фигурами динозавров будет иметь ограждение.

«Но мы понимаем, что, условно говоря, к каждому фонарному столбу полицейского с дубинкой мы поставить не сможем. И мы, наоборот, хотим создать среду, где людям не захочется что-то сломать, где-то начиркать или поцарапать. Если мы будем всем грозить пальцем, то ответная реакция будет совсем не такой, какой мы ожидаем. Надо людям показать, что все может быть красиво и приятно глазу, спокойно, чисто и комфортно. Запретительные меры тут не помогут», - заключил Александр Терентьев.

Напомним, в конце июля в парке отдыха в Великих Луках установили динозавров и мамонтов. Всего было установлено 40 фигур в рамках реконструкции парка, которая была начата в марте 2019 года.