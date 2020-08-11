Происшествия

Пскович лишился свободы за поджог автомобиля знакомого

Пскович лишился свободы за поджог автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что в сентябре 2019 года ранее судимый 54-летний мужчина, действуя из личных неприязненных отношений, при помощи газеты и зажигалки поджог припаркованную на одной из улиц Пскова принадлежащую его знакомому машину.

В результате собственнику автомобиля был причинен материальный ущерб на сумму более 44 тыс. рублей. Пожар был потушен прибывшими на место возгорания сотрудниками пожарной охраны.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.