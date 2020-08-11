Происшествия

В Красногородске будут судить обокравших юрлицо приятелей

В Красногородске будут судить двух молодых людей за кражу оборудования юридического лица, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Два приятеля заранее договорились проникнуть в хозяйственные помещения юрлица и вывезти оттуда части оборудования. В итоге они вывезли имущество на одном из своих автомобилей, после чего реализовали его.

Молодым людям предъявили обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.