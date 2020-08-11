Происшествия

Росгвардейцы задержали обокравшего магазин великолучанина

Росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину, обокравшего магазин в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел 10 августа около 17:00. Молодой человек, находясь в одном из магазинов на Октябрьском проспекте, украл продукты питания. После этого персонал торговой точки нажал кнопку тревожной сигнализации.

Злоумышленника задержали сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», после чего передали в территориальный отдел полиции.