Происшествия

Более 360 тысяч рублей украли мошенники у семи жителей Псковской области за сутки

Более 360 тысяч рублей лишились жители Псковской области после телефонного разговора с мошенниками. За сутки сообщения о дистанционных хищениях поступили в полицию от семи граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В большинстве случаев неизвестные представлялись сотрудниками службы безопасности банков и говорили потерпевшим о том, что с их счетов пытаются незаконно списать деньги или оформить кредит, а чтобы приостановить транзакцию необходимо назвать пароль из смс-сообщения.

В частности, после общения с мошенниками пожилой житель Пушкинских Гор лишился своих сбережений в размере 150 тысяч рублей, 65-летний житель города Дно отдал злоумышленникам почти 100 тысяч рублей, а у псковички 1977 года рождения, которая хотела получить бонусы от крупного банка, украли более 60 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские занимаются расследованием и проверкой этих фактов.