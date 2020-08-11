Происшествия

Пскович в третий раз сел пьяным за руль и теперь может сесть за решетку

Псковичу грозит лишение свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет за то, что он в третий раз попался пьяным за рулем своего автомобиля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, приговором Псковского городского суда, вступившего в законную силу в феврале 2020 года, 36-летний мужчина уже был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение такого преступления ранее). Ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 (триста) часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.

Однако, не осознав противоправности своих действий и серьезности правовых последствий, мужчина вновь в состоянии алкогольного опьянения в ночное время в марте 2020 года сел за руль автомашины, припаркованной у д. № 57а на улице Ижорского батальона в Пскове. Однако был задержан сотрудниками ДПС на улице Коммунальной, которыми было установлено состояние опьянения водителя.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.