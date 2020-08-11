Происшествия

У забывчивого великолучанина украли деньги из банкомата

Великолукские полицейские раскрыли кражу денежных средств из банкомата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном УМВД.

В полицию Великих Лук обратился 26-летний молодой человек. Он сообщил, что при обналичивании денежных средств через банкомат оставил деньги в сумме 50 тысяч рублей в окошке выдачи. Когда забывчивый великолучанин вернулся за наличностью, она уже была похищена неизвестным лицом.

В ходе проведенных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась 23-летняя девушка.

В настоящее время похищенные денежные средства изъяты. Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи «Кража» УК РФ.