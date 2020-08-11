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Пять рулонов сена поджег неизвестный в Пыталовском районе

13.08.2020 09:31|ПсковКомментариев: 0

Пять рулонов сена поджег неизвестный на поле в деревне Шелино Утроинской волости Пыталовского района 12 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23:44. Пожарные спасли от огня дом и хозяйственную постройку. Предположительная причина возгорания - занесение постороннего источника огня.

В тот же день около 23:58 в многоквартирном доме на улице Советской в Пскове загорелась кухня в однокомнатной квартире. Огонь повредил газовый котел и стену. Предполагается, что возгорание произошло из-за аварийного режима работа газового котла. Пожарные эвакуировали 20 человек, в том числе двух детей.

Кроме этого, 12 августа в 13:08 в неэксплуатируемом строении на улице Горицкой в Великих Луках загорелся мусор на площади 5 квадратных метров. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. На месте пожара работало звено газодымозащитной службы в течение 10 минут.

В результате пожаров никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Теги: #пожарные #великие луки #пожар #Пыталовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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