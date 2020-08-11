Происшествия

Росгвардейцы задержали укравшего коньяк и закуску псковича

Росгвардейцы задержали укравшего три бутылки коньяка и продукты питания 50-летнего мужчину в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал «Тревога» поступил из охраняемого магазина на улице Яна Фабрициуса 12 августа около 19:00. На место происшествия выехал экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», который и задержал псковича.

Подозреваемого передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.