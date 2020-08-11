Происшествия

Опочанин лишился свободы за поджог автомобиля и покушение на убийство из-за ревности

Опочанин получил 7 лет лишения свободы за покушение на убийство и уничтожение чужого имущества, совершенные на почве ревности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что в конце октября 2019 года подсудимый на почве ревности к своей бывшей сожительнице, проживающей совместно с потерпевшим, поджег ВАЗ-21099, принадлежащий последнему.

В ноябре того же года он, вооружившись огнестрельным оружием, подошел к дому потерпевшего и, дождавшись пока тот выйдет из дома, выстрелил в спину потерпевшего. В результате мужчина получил огнестрельное ранение тазобедренного сустава и предплечья с переломами костей.

С учетом мнения государственного обвинителя, а также имевшихся смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд приговорил злоумышленника к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.