Происшествия

В Порховском районе неоднократно пытались сбыть просроченные сардельки и пельмени

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям с помощью системы «Меркурий» обнаружило факты введения в оборот просроченной продукции в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе проверки выявлено потребительское общество, оформлявшее электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на продукцию с истекшим сроком годности.

Инспекторами зафиксировано, что в период с 25 мая по 30 июня 2020 года должностным лицом Порховского районного потребительского общества было оформлено 11 таких документов на продукцию с целью реализации в пищу (вся продукция предназначалась для отправки в магазины Псковской области). Однако срок годности сосисок, сарделек, снежка, колбасы, пельменей, сельди и кильки на момент оформления документов уже истек.

В начале июня должностному лицу Порховского райпо управлением Россельхознадзора было направлено предупреждение о недопустимости такого нарушения. Несмотря на это, ведомством были повторно выявлены аналогичные нарушения.

В июле 2020 года в отношении должностного лица районного потребительского общества управлением составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6. КоАП РФ. О данном факте проинформированы компании-получатели потенциально небезопасной продукции.

Добавим, что с начала 2020 года в Псковской области должностными лицами управления Россельхознадзора за оформление ветеринарных сопроводительных документов на просроченную продукцию в системе «Меркурий» заблокировано 26 пользователей, у двоих аннулирована регистрация, а также направлено 49 предупреждений о недопустимости таких нарушений.