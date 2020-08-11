Происшествия

Утечка 10 тонн мазута в Псковской области локализована

Специалисты локализовали утечку мазута вблизи исправительной колонии в Псковской области. «Утечка локализована. Площадь загрязнения составила 0,42 га. Отсутствует угроза увеличения площади загрязненного участка», - сообщили «Интерфаксу» в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Ведомство инициировало внеплановую проверку, в рамках которой были взяты пробы для определения содержания в почве нефтепродуктов.

Напомним, вечером 3 августа появилась информация о разливе 10 тонн топочного мазута на улице Железнодорожной в Середке. Ориентировочно площадь загрязнения составляла 0,25 га. По предварительной информации, разлив произошел из-за повреждения резервуара для хранения мазута.

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Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило в прокуратуру Псковской области документы на согласование внеплановой проверки ИК-4 в Середке из-за информации о разливе мазута на территории мазутохранилища колонии.

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Пресс-служба УФСИН России по Псковской области сообщала, что после обследования данные об утечке мазута с территории ИК-4 не подтвердились.