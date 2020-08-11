Происшествия

Литовец предстанет перед судом в Пыталово за незаконное пересечение границы

35-летний житель Литвы предстанет перед судом в Пыталовском районе за незаконное пересечение государственной границы, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

19 июня около четырех часов обвиняемый, двигаясь пешком из Латвии в Россию в обход пункта пропуска, незаконно пересек государственную границу России в 3 км южнее деревни Скангали Пыталовского района и выдвинулся вглубь территории России. Но через шесть часов его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на окраине деревни Гавры Пыталовского района.

Санкция части 1 статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, добавили в прокуратуре.