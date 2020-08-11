Происшествия

Два дома сгорели в Псковской области из-за короткого замыкания

Два жилых дома сгорели в Псковской области из-за короткого замыкания электропроводки 13 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 8:10 поступило сообщение о возгорании дома № 20 в деревне Черенка Пореченской волости Великолукского района. В результате пожара сгорела кровля, также огонь повредил стену на площади 10 квадратных метров, выгорела веранда. Пожарным удалось спасти жилище от дальнейшего распространения огня и три хозяйственные постройки.

В тот же день в деревне Славковичи Порховского района жилой дом выгорел изнутри полностью. Кроме этого, сгорела кровля.

14 августа в 4:05 сгорела баня в деревне Михайловское Жижицкой волости Куньинского района. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при установке печи.